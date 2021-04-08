Аксенов предложил ввести выборы глав администраций крымских городов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов выдвинут инициативу об изменении системы выбора глав администраций региона. Предполагается, что новые правила вступят в силу в 2024 году.

"Моя позиция – сделать данную должность выборной. Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым", - заявил Аксенов на встрече с главой Симферополя. По мнению главы региона, "данный шаг даст возможность крымчанам в полной мере реализовать свое волеизъявление".