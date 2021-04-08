СК допрашивает зэков и сотрудников бунтовавшей уральской колонии: возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после бунта в одной из колоний Свердловской области.

Напомним, 28 марта заключенные ИК-47 строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе порезы лезвием. Сразу после этого в СК начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по ее итогам возбуждено дело по части 1 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Представители СКР уже допрашивают как осужденных, так и работников исправительного учреждения.

"Назначен комплекс экспертиз. Истребована и анализируется необходимая документация, в частности, характеризующий материал в отношении заключенных", - добавили в ведомстве.

Ранее общественники назвали причину бунта в уральской колонии. По их данным, зэки устроили акцию спонтанно.