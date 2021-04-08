08 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

СК допрашивает зэков и сотрудников бунтовавшей уральской колонии: возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после бунта в одной из колоний Свердловской области.
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Напомним, 28 марта заключенные ИК-47 строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе порезы лезвием. Сразу после этого в СК начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по ее итогам возбуждено дело по части 1 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Представители СКР уже допрашивают как осужденных, так и работников исправительного учреждения.

"Назначен комплекс экспертиз. Истребована и анализируется необходимая документация, в частности, характеризующий материал в отношении заключенных", - добавили в ведомстве.

Ранее общественники назвали причину бунта в уральской колонии. По их данным, зэки устроили акцию спонтанно.

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СК допрашивает зэков и сотрудников бунтовавшей уральской колонии: возбуждено дело

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Теги: колония, бунт, дело, допросы, СКР



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Ранее 29.03.2021 08:10 Мск Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима на Среднем Урале

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