08 Апреля 2021
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Происшествия Центральный ФО
Владимир Квачков (2020) | Фото: Накануне.RU

Квачкова с женой сняли с поезда и увезли в СК

Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова вместе с супругой Надеждой сняли с поезда и увезли в Следственный комитет, сообщает Readovka в Telegram-канале.

По данным издания, супруги ехали в Минск на конференцию ночным поездом, в Вязьме их высадили.

Журналист Максим Калашников написал в "Живом журнале", что Квачков ехал в Белоруссию по официальному приглашению. Накануне его якобы предупреждали силовики, чтобы он туда не ездил из-за возможных провокаций, которые готовятся против него в Минске. После этого Квачкову сообщили, что его вызывают в СК на допрос по делу отца Сергия, однако он все равно поехал.

Напомним, Владимир Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения в 2008 году оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор.

23 декабря 2010 года Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет.

18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма за видео, записанное в местах заключения.

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм. Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд постановил освободить Квачкова от отбывания наказания. Срок за попытку организации мятежа уже истек. 19 февраля 2019 года Квачков вышел на свободу.

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Квачкова с женой сняли с поезда и увезли в СК

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Теги: владимир квачков, следователи, допрос



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