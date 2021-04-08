08 Апреля 2021
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Общество В России
Семья (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума может увеличить штрафы для родителей за "ненадлежащее" исполнение родительских обязанностей

Депутаты Госсовета Адыгеи внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для родителей или опекунов за неисполнение или "ненадлежащее" исполнение родительских обязанностей.
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По нынешнему законодательству, родители или опекуны могут быть оштрафованы на 100-500 рублей. Новый законопроект предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Сумма небольшая и на первый взгляд мало что меняющая. Однако в данном случае важнее сам принцип.

Как отмечает ведущая Александра Машкова-Благих, ежегодно в России около 500 тыс. родителей наказывают по статье 5.35 КоАП "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", например за прогулы в школе, распитие алкогольных напитков, переходы в неположенном месте, купание в водоемах.

"Как будто это родители склоняли детей к таким поступкам! Вместо того чтобы помогать родителям, чиновники предпочитают издеваться над семьями и сваливать на них все проблемы общества!" - возмущается она.

Она считает, что это вызывает особенное беспокойство на фоне утвержденного плана мероприятий "Стратегии по развитию иммунопрофилактики до 2035 года" с повышением ответственности родителей за "необоснованные" отказы от вакцинации детей. Так, в плане говорится о "повышении социальной ответственности родителей в целях снижения необоснованных отказов от проведения профилактических прививок детям". Очевидно, что контроль над повышением социальной ответственности отводится органам опеки. Также говорится о "внедрении механизмов повышения приверженности населения вакцинопрофилактике", что фактически означает принуждение и не соответствует добровольному характеру вакцинации.

Сама формулировка "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" крайне размыта и может означать что угодно. Министр просвещения Сергей Кравцов недавно заявил о создании неких воспитательных программ для родителей. Это позволит давить на родителей за неправильное воспитание детей, не соответствующее министерским методичкам? Поразительно, что самих родителей никто об этом не спрашивает.

Ранее Машкова-Благих заявила, что крайне низкая рождаемость в России вызвана не только и не столько бедностью, сколько надзирательством со стороны государства и органов опеки, которые могут вмешаться в любую семью на основании одних своих подозрений, что там что-то неправильно, и не несут за это никакой ответственности.

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Госдума может увеличить штрафы для родителей за "ненадлежащее" исполнение родительских обязанностей

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Теги: семья, дети, родители, штраф



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