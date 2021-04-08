08 Апреля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Координационный совет по физкультуре и спорту Вадим Шувалов (2018) | Фото: Мэрия Сургута

Бывший мэр Сургута намерен избраться в Госдуму от "Единой России"

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов подал документы на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии.

Избираться Шувалов планирует по 223 одномандатному округу: в него входят Сургут и Нижневартовск.

Напомним, до декабря прошлого года Вадим Шувалов возглавлял Сургут. Вместо него экономическую столицу Югры возглавил депутат окружной думы Андрей Филатов.

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Бывший мэр Сургута намерен избраться в Госдуму от "Единой России"

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Теги: праймериз, Единая Россия, Вадим Шувалов, Госдума, выборы



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