Бывший мэр Сургута намерен избраться в Госдуму от "Единой России"

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов подал документы на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии.

Избираться Шувалов планирует по 223 одномандатному округу: в него входят Сургут и Нижневартовск.

Напомним, до декабря прошлого года Вадим Шувалов возглавлял Сургут. Вместо него экономическую столицу Югры возглавил депутат окружной думы Андрей Филатов.