В Перми подвели итоги "бескондукторной" работы трёх маршрутов, которая едва не кончилась забастовкой

В Перми кончился эксперимент по "бескондукторной" работе двух автобусных (№№4 и 80) и одного трамвайного маршрутов (№6). За два месяца, что длился эксперимент, по этим маршрутам проехали 1,5 млн пассажиров. Более 60% из них воспользовались валидаторами, ещё 17% ездили "зайцами", сообщили Накануне.RU в мэрии.

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Напомним, ранее стало известно, что водители, недовольные переходом на новую систему, готовы объявить забастовку. В компании "РТ-Лайн", которая курирует пермский автобусный маршрут №4, заявили о том, что планируют обратиться к следователям из-за "деятельности" главы профсоюза водителей автобусов, которого перевозчик считает провокатором – именно он рассказал о том, что якобы готовится забастовка.

Во время эксперимента выяснилось, что надо перевести систему пересадок в электронный формат – через транспортную карту. Это позволит существенно упростить процесс фиксирования пересадки: для этого будет достаточно повторно приложить свой проездной с валидатору в новом автобусе, полагают в администрации. Также стало значительно меньше пассажиров, которые платят за проезд наличными, - таких к концу испытаний оказалось 12%. Контролёры "Гортранса" выяснили, что 42% "зайцев" столкнулись с техническими трудностями при безналичной оплате. Проблему решают сотрудники городского департамента транспорта. Всего же за два месяца количество безбилетников составило 3 тыс. 57 человек.

"Можно сделать вывод о необходимости доработки системы перед возможным внедрением её на всем городском транспорте. В первую очередь, необходимо устранить все технические недочёты при оплате через валидатор. Ещё одной задачей является перевод бесплатных пересадок в электронный вид. Это позволит существенно упростить процедуру фиксации и сократить время на их предоставление. Также необходимо принять на региональном уровне подзаконный акт о порядке подтверждения пассажиром оплаты проезда, чтобы расширить полномочия контролёров по работе с безбилетниками. При выполнении этих условий можно будет начинать постепенный переход на бескондукторную систему на всём городском пассажирском транспорте", - уточнили в мэрии.