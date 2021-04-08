И.о. министра лесного хозяйства Мордовии задержали по делу о хищении

В Мордовии задержан исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона по делу о хищении 3,6 млн рублей из бюджета региона. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по региону. Также задержали двоих представителей коммерческой организации.

По данным следствия, в 2019 году министерство заключило контракт с компанией ООО "Автострой" на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе.

Стоимость работ по документам составила более 7,4 млн рублей, деньги в полном объеме перечислили на счет организации. При этом работы по перевозке на полигон грузов стоимостью более 3,6 млн рублей выполнены не были.

Ранее в Новосибирске задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Сергея Ставицкого. Возбуждено уголовное дело по статье об особо крупной взятке.