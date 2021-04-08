Орлов подтвердил планы по транспортной концессии

Трамвайный и троллейбусный парки Екатеринбурга будут обновлены посредством частной концессии. О появлении благодаря механизму нового транспорта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил журналистам, передает Накануне.RU.

"По автобусному парку выпустим к лету на линию 60-70 автобусов. Сейчас средний возраст трамваев 35 лет и средний возраст троллейбусов 25 лет. Тут ситуация плачевная. Будет концессионное соглашение. Это очень непростой вопрос. Будем обновлять трамвайный парк", - пообещал мэр