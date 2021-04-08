08 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
карта (2021) | Фото: roi.ru

Под Верхней Пышмой хотят вырубить 15 гектаров леса для разработки гранитного карьера

Под Верхней Пышмой началась вырубка деревьев для дальнейшей разработки гранитного карьера, расположение которого возмутило жителей близлежащих поселков Исеть и Сагра. По словам свердловчан, местная добыча гранита в карьерах осуществляется взрывным способом, из-за чего люди ощущают, как трясется фундамент их домов. Более того, в самом поселке вблизи жилых строений находится щебеночный завод, который запыляет воздух.

В связи с этим на сайте "Российской общественной инициативы" была опубликована петиция против уничтожения леса и загрязнения окружающей среды. За инициативу подано 95 голосов, а для принятия петиции необходимо еще 99 905. Голосование открыто до 3 апреля 2022 г.

карта(2021)|Фото: roi.ru

"По данным, полученным из администрации (и фактически вырубка уже началась) за поселком будет вырублено 15,7 га леса и это находится в месте, где с обеих сторон ведется разработка карьеров! (Отмечено на карте знаком вопроса). На карте обведены три действующих карьера, по словам администрации планируется еще несколько… Расстояние 1 км до скал Петра Гронского, которые являются ООПТ. В какой ситуации окажутся жилые дома, находящиеся в этой зоне? Мы будем жить в пыли? Сейчас жилые дома от карьеров защищает лесная полоса. Такая ситуация в нашей стране повсеместно: леса вырубаются, новые не садятся, но нам здесь жить", - пишут авторы петиции.

Ранее активисты уже обращались в администрацию Верхне-Пышминского городского округа и министерство природных ресурсов Свердловской области и просили прекратить работы, однако каждый раз получали отказ. В ведомствах утверждают, что все необходимые исследования местности были предварительно проведены, а риски учтены, в результате чего разработка карьера разрешена, на что и была выдана лицензия.

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Под Верхней Пышмой хотят вырубить 15 гектаров леса для разработки гранитного карьера

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Теги: петиция, Верхняя Пышма, Сагра, Исеть, гранитный карьер, вырубка леса



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