На Ямале осудили капитана теплохода, затопившего баржу

На Ямале капитана теплохода признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В сентябре прошлого года капитан теплохода без разрешительной документации на дальнейшее движение теплохода "Беломорский-21" и несамоходной трюмной баржи "СТ-791" отошел от места загрузки в городе Лабытнанги и направил состав по реке Обь в сторону Обской губы.

Поскольку состав находился в условиях плавания, для которых не предназначен, в трюм баржи попала вода. Она затонула вместе с грузом.

В результате владельцу баржи и собственнику груза был причинен ущерб в 5,2 млн руб.

По решению суда капитан теплохода был оштрафован.