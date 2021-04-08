"Зима была нехарактерной". Мэр Екатеринбурга оправдался за коллапс с уборкой снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался насчет катастрофической ситуации с уборкой снега в городе прошедшей зимой. Об этом чиновник рассказал на пресс- конференции. Как передает корреспондент Накануне.RU, градоначальник связал ненадлежащую уборку снежных завалов со сложной зимой.

"Оправдываться не буду. Но зима была нехарактерной. Снег шел в низкие температуры и поэтому материалы неэффективны были. В частности, "Бионорд", - сказал Орлов.

Также чиновник отметил, что 70% техники в городе изношено. К лету парк будет обновлен, и техника будет круглогодичного использования.