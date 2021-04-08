08 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
снег, сугробы, грязь (2019) | Фото: Накануне.RU

"Зима была нехарактерной". Мэр Екатеринбурга оправдался за коллапс с уборкой снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался насчет катастрофической ситуации с уборкой снега в городе прошедшей зимой. Об этом чиновник рассказал на пресс- конференции. Как передает корреспондент Накануне.RU, градоначальник связал ненадлежащую уборку снежных завалов со сложной зимой.

"Оправдываться не буду. Но зима была нехарактерной. Снег шел в низкие температуры и поэтому материалы неэффективны были. В частности, "Бионорд", - сказал Орлов.

Также чиновник отметил, что 70% техники в городе изношено. К лету парк будет обновлен, и техника будет круглогодичного использования.

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"Зима была нехарактерной". Мэр Екатеринбурга оправдался за коллапс с уборкой снега

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Теги: снег, Алексей Орлов



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