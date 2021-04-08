"Ваше авто может утонуть". Под Екатеринбургом поселок уходит под воду

В поселке Прохладный, что в Белоярском районе Свердловской области, вновь сложилась крайне непростая ситуация. Он в буквальном смысле уходит под воду.

Как сообщают жители поселка в социальных сетях, проезд по улице Набережная Кормильцева в месте выхода пожарного водоема стал опасен, потому что улица оказалась затоплена.

"Ваше авто может утонуть!", - предупреждают владельцев машин.

Однако, судя по появившимся в Сети фото, не все прислушались к данному совету. Так, уже несколько автомобилей погрузились в воду наполовину. Один из них пытаются достать при помощи бетономешалки.

Как уже сообщало Накануне.RU, жители поселка Прохладный пять лет судятся из-за искусственного озера. Каждую весну оно переполняется, в результате чего вода затапливает близлежащие участки.

Люди обращались даже к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в администрацию Белоярского района, чтобы там приняли меры. В мае планируется очередное судебное разбирательство.