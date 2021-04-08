08 Апреля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
потоп в Новом Истоке (2021) | Фото: telegram-канал Косулино INFO

"Ваше авто может утонуть". Под Екатеринбургом поселок уходит под воду

В поселке Прохладный, что в Белоярском районе Свердловской области, вновь сложилась крайне непростая ситуация. Он в буквальном смысле уходит под воду.

Как сообщают жители поселка в социальных сетях, проезд по улице Набережная Кормильцева в месте выхода пожарного водоема стал опасен, потому что улица оказалась затоплена.

"Ваше авто может утонуть!", - предупреждают владельцев машин.

потоп в Новом Истоке(2021)|Фото: vk.com/public81026804

потоп в Новом Истоке(2021)|Фото: vk.com/public81026804

потоп в Новом Истоке(2021)|Фото: telegram-канал Косулино INFO

Однако, судя по появившимся в Сети фото, не все прислушались к данному совету. Так, уже несколько автомобилей погрузились в воду наполовину. Один из них пытаются достать при помощи бетономешалки.

потоп в Новом Истоке(2021)|Фото: Telegram-канал Косулино INFO

потоп в Новом Истоке(2021)|Фото: vk.com/public81026804

Как уже сообщало Накануне.RU, жители поселка Прохладный пять лет судятся из-за искусственного озера. Каждую весну оно переполняется, в результате чего вода затапливает близлежащие участки.

Люди обращались даже к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в администрацию Белоярского района, чтобы там приняли меры. В мае планируется очередное судебное разбирательство.

потоп в Новом Истоке(2021)|Фото: telegram-канал Косулино INFO

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"Ваше авто может утонуть". Под Екатеринбургом поселок уходит под воду

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Теги: поселок, вода, машины, Прохладный



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