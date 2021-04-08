Число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам, увеличилось

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В России стали хуже относиться к мигрантам. Об этом заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов во время совещания по реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года.

По его словам, в 2020 году число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5% — об этом заявил каждый четвертый респондент.

Чиновник отметил, что ухудшение отношения россиян к приезжим провоцирует национализм и способствует криминализации общества, передает РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с советом при президенте РФ по межнациональным отношениям. Главной темой стало укрепление общероссийской гражданской идентичности. Путин призвал не допустить в стране конфликтов на межнациональной почве.