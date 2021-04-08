10 Апреля 2021
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Экономика Дальневосточный ФО В России
Самолет Ил-114-300 (2020) | Фото: rostec.ru

Дальневосточная авиакомпания, вопреки поручению Путина, закупит иностранные самолеты – СМИ

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Дальневосточная авиакомпания, созданная на базе "аэрофлотовской" "Авроры", будет закупать не только российские самолеты, как того желал Владимир Путин. Точнее, скорее всего она будет закупать только иностранные, по крайней мере, в ближайшее время, пишут "Ведомости".

Интересы отечественного авиапрома важнее интересов эксплуатантов, говорил президент России осенью 2020 года. Но в 2021 и 2022 годах авиакомпания получит только иностранные самолеты:  два турбовинтовых самолета DHC-6 Twin Otter (19 мест) и семь более вместительных Bombardier DHC-8 (50 пассажиров) и DHC-8-Q400 (на 70–78 мест).

Российские самолеты перевозчик будет получать только с 2023 года: это будут "Байкалы" (9 мест, производство УЗГА), Ил-114-300 (68 мест, ОАК). Но пока эти модели даже не сертифицированы.

До этого из российских самолетов новый дальневосточный перевозчик должен получить только четыре Superjet 100 на 98 мест, а с 2024 г. начнутся поставки L-410, которые также собирает УЗГА по лицензии чешского производителя Aircraft Industries. Но издание отмечает, что Дальневосточная авиакомпания может и не получить "Суперджеты", поскольку программа их поставок на ближайшие годы расписана для других перевозчиков.

В концепции развития компании указано, что "в случае неготовности отечественной авиатехники в запланированном объеме" будут поставляться иностранные аналоги.

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Дальневосточная авиакомпания, вопреки поручению Путина, закупит иностранные самолеты – СМИ

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Теги: дальневосточная авиакомпания, аврора, суперджет



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