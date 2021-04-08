Свердловский министр: В первую очередь будут расселять дома барачного типа
Свердловские власти озвучили шаги по старту реализации программы комплексного развития территорий. Как передает корреспондент Накануне.RU, министр строительства региона Михаил Волков заверил на круглом столе, что если больше трети людей, живущих в доме, выступят против "реновации", то здание расселять не станут.
"На этой неделе будут согласовываться дома по программе КРТ с главами муниципалитетов. Также будут согласованы перечни: предельная плотность застройки и этажность. На согласовании находятся три таких документа. Также будет утвержден приказ об установлении смежных участков", - сказал Михаил Волков.
Основная задача программы, по словам главы минстроя, состоит в том, чтобы в Свердловской области исчезли территории, которые долгое время не развивались.
Также стало известно, что в первую очередь будут расселять дома барачного типа - "процесс коснется домов, построенных либо в довоенный период, либо в период Великой Отечественной войны, либо в первые послевоенные годы - это здания барачного типа до трех этажей". А тем, кто согласится на расселение, обещали оплатить стоимость переезда.
Напомним, что ряд депутатов и экспертов уже назвали законопроект социально взрывоопасным. Документ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций, однако развязывает руки властям в вопросе "реновации" и усложняет жителям возможность бороться за свои права в случае несогласия с предоставлением альтернативного жилья после расселения дома. В Екатеринбурге уже названы первые районы, которые может затронуть "реновация".