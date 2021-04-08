Свердловский министр: В первую очередь будут расселять дома барачного типа

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Свердловские власти озвучили шаги по старту реализации программы комплексного развития территорий. Как передает корреспондент Накануне.RU, министр строительства региона Михаил Волков заверил на круглом столе, что если больше трети людей, живущих в доме, выступят против "реновации", то здание расселять не станут.

"На этой неделе будут согласовываться дома по программе КРТ с главами муниципалитетов. Также будут согласованы перечни: предельная плотность застройки и этажность. На согласовании находятся три таких документа. Также будет утвержден приказ об установлении смежных участков", - сказал Михаил Волков.

Основная задача программы, по словам главы минстроя, состоит в том, чтобы в Свердловской области исчезли территории, которые долгое время не развивались.

Также стало известно, что в первую очередь будут расселять дома барачного типа - "процесс коснется домов, построенных либо в довоенный период, либо в период Великой Отечественной войны, либо в первые послевоенные годы - это здания барачного типа до трех этажей". А тем, кто согласится на расселение, обещали оплатить стоимость переезда.

Напомним, что ряд депутатов и экспертов уже назвали законопроект социально взрывоопасным. Документ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций, однако развязывает руки властям в вопросе "реновации" и усложняет жителям возможность бороться за свои права в случае несогласия с предоставлением альтернативного жилья после расселения дома. В Екатеринбурге уже названы первые районы, которые может затронуть "реновация".