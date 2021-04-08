В УГГУ объяснили, когда студентам придется съехать из общежитий

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В Уральском государственном горном университете прокомментировали информацию о выселении студентов из общежитий сразу после начала очного обучения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, обучающихся попросят съехать не раньше весенней сессии, которая будет проходить, в том числе, и дистанционно.

"С 24 мая в соответствии с графиком стартует весенняя сессия, которая будет проходить в режиме смешанного обучения с применением дистанционных технологий. С 1 июня запланировано начало капитального ремонта корпусов А и Б общежитий 1956 и 1958 годов постройки. Университетские общежития корпусов Г и Д продолжают работу", - сообщили в вузе.

Таким образом, после начала очного обучения (12 апреля), студенты смогут свободно проживать в общежитиях и съехать только во время весенней сессии. А информация об апрельском переезде является устаревшей.