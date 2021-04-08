Инспекция труда в Прикамье расследует смерть первого зампреда правления банка

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Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию смертельного несчастного случая, случившегося с первым заместителем председателя правления банка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 2 апреля. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

"В ходе расследования будет дана оценка условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха", - говорится в сообщении инспекции труда.

Имя погибшего и банк, в котором он работал не уточняется. Однако по данным местных СМИ, речь идет о банке "Пермь". Предположительно, мужчина совершил суицид.