10 Апреля 2021
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Общество Центральный ФО
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Центр "Вектор" попросил досрочно раскрыть данные о получивших вакцинное плацебо

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Государственный научный центр "Вектор" не раз просил Минздрав досрочно раскрыть данные о том, кто из участников пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" получил плацебо.

Генеральный директор центра Ринат Максютов выразил понимание в отношении добровольцев, которые "оказались, возможно, не защищены, так как получили плацебо". Он также признал всю сложность морально-этической проблемы, которая возникла из-за того, что вакцина поступила в гражданский оборот до окончания проведения пострегистрационных исследований.

"Вектор" планирует обратиться в министерство с соответствующей просьбой еще раз, сообщает РИА Новости.

Напомним, в декабре вакцина проходила пострегистрационные исследования (третий этап), одновременно она поступила в гражданский оборот.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили отрицательные результаты тестов на антитела, которые получают некоторые люди после прививки "ЭпиВакКороны" (разработка новосибирского центра "Вектор", подведомственного Роспотребнадзору).

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Центр "Вектор" попросил досрочно раскрыть данные о получивших вакцинное плацебо

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Теги: вектор, вакцина, плацебо



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