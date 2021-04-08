10 Апреля 2021
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Общество В России Москва
встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме верят, что российские сервисы придут на смену американскому: "Через год-полтора Zoom будет локти кусать"

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу отказа одного из дистрибьюторов сервиса видеосвязи Zoom продавать его российским госучреждениям.

По мнению политика, "подобные сообщения повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам". Он считает, что в России есть программы, которые могут составить Zoom конкуренцию.

"В итоге подтверждается правильность политики импортозамещения в сфере ПО. Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности. Это не последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний. И лучше быть к этому готовыми", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

"Хотя Zoom заявляет, что сервис по-прежнему доступен в нашей стране в частном порядке и для коммерческого сектора, негативный эффект уже достигнут и сохранится надолго. Частные российские компании, которые используют Zoom, задумались о переходе на альтернативные платформы видеосвязи. Очевидны их опасения, что заокеанский партнер может в любой момент без предупреждения оборвать сотрудничество, как поступил с вузами и прочим госсектором. И бесплатным рядовым пользователям Zoom этой историей тоже лояльности не добавил. Но это хорошая новость и хороший шанс для Яндекс, Mail.ru Group, Ростелекома, Сбера и в целом для российских разработчиков", - написал в своем канале член комитета Госдумы по информполитике и связи Антон Горелкин.

Интересно, что комментарий Zoom был в реальности несколько иным: компания заявила, что и госорганы России, и компании с госучастием могут пока покупать сервис у Zoom напрямую (потому что дистрибьютор действительно отказался от работы с российскими государственными структурами), то есть речь не идет только о "частном порядке и коммерческом секторе", как пишет Горелкин. Другое дело, что Zoom сейчас "занимается выработкой нового подхода в РФ и странах СНГ" (цитата по ТАСС).

"Через год-полтора Zoom будет локти кусать, что сам вытолкнул себя с перспективного рынка, отдав его местным конкурентам", - полагает Горелкин.

Напомним, еще в середине апреля 2020 года министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что в стране к началу нового учебного года разработают аналогичную Zoom платформу для видеосвязи, где будет использовано отечественное программное обеспечение. В мае того же года ему вторил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков, он говорил, что необходимо внедрить отечественное программное обеспечение для обучения студентов, работа над этим идет. Однако до сих пор суверенная платформа так и не создана.

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В Госдуме верят, что российские сервисы придут на смену американскому: "Через год-полтора Zoom будет локти кусать"

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Теги: zoom, сервис, вячеслав володин, антон горелкин



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