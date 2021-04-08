Издательство "Просвещение" возглавит вице-президент "Сбербанка"

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38-летняя Марина Ракова, которая в прошлом году стала вице-президентом "Сбербанка", станет директором издательства "Просвещение".

До этого Ракова полтора года была замминистра просвещения. В 2002 году окончила Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А вот в 2002-2014 гг. жила за границей, и об этом периоде ее жизни ничего неизвестно.

Как пишет РИА "Катюша", Ракова получила в "подарок" издательство, которое определяет содержание отечественного образования, в свой день рождения. Она также известна тем, что продвигала в школах "сберклассы".