08 Апреля 2021
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Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019 (2019) | Фото: www.roscosmos.ru

"Распространяют кликуши с тремя классами образования": Рогозин высказался фейках про "белые следы" от ракет

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал фейк о "налёте", появившемся на деревьях в Амурской области, якобы, от запуска ракет на космодроме Восточном. Видео, которое сняла напуганная местная жительница, распространялось в соцсетях и чатах. Позже выяснилось, что "налёт" – это всего лишь иней.

"Да, мне тоже прислали эту "новость". Оказывается, иней, покрывший деревья вдоль ж/д трассы на протяжении 100 км, пока эта тётушка следует поездом, это не иней, а "белый след ракеты". В следующий раз ракета будет виновата во вскачившем прыщике на носу у этой сказительницы", - написал Рогозин в своем Telegram-канале (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Рогозин вспомнил 1990-й год, когда в ходе референдума в Воронеже "вот такие вот кликуши сумели остановить строительство атомной станции теплоснабжения".

"Миллиарды советских рублей превратились в гигантские строительные руины. А всё потому, что такой же заботливой тётушке с тремя классами образования дали возможность по телевидению рассказать воронежскому обывателю, что в случае запуска такой атомной станции батареи центрального отопления по ночам в квартирах будут светиться зеленым светом...", - расстраивается Рогозин.

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"Распространяют кликуши с тремя классами образования": Рогозин высказался фейках про "белые следы" от ракет

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Теги: дмитрий рогозин, фейк, космодром, образование, грамотность



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