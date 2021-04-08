В Югре пьяный водитель километр "вёз" на капоте полицейского

В Мегионе 31-летнему бесправному водителю вменяют наезд на сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в ночь на 3 апреля пьяный водитель, ранее лишённый прав, ехал по улице Садовая в Мегионе на "Шевроле". В ответ на требование силовика остановиться, он сбил полицейского. Тот схватился за капот, чтобы не попасть под колёса, и так "проехал" 1 км. После этого водитель ещё и оказал сопротивление при задержании.

Возбуждено уголовное дело "Применение насилия в отношении представителя власти".