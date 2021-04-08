На матч "Динамо" и "Урала" назначен арбитр, при котором москвичи никогда не проигрывают

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 25-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "бело-голубых", главным судьей встречи назначен Игорь Панин, а помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев и Владимир Миневич. Резервным рефери стал Роман Галимов.

Инспектором матча будет Юрий Баскаков. А за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Евгений Кукуляк и Николай Богач.

Ранее Панин обслуживал пять матчей "Динамо". В них москвичи не потерпели ни одного поражения, одержав три победы и два раза сыграв вничью.

Встреча "Динамо" и "Урала" пройдет в это воскресенье, 11 апреля, на стадионе "ВТБ Арена".

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом туре чемпионата уральцы в Екатеринбурге уверенно разобрались с командой своего бывшего главного тренера Дмитрия Парфенова – тульским "Арсеналом".