08 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Директора школы и единоросску из Асбеста приговорили к 4,5 годам за хищение 4 млн рублей

Депутата партии "Единая Россия" и директора школы №21 в Асбесте Евгению Смирнову приговорили к 4,5 годам лишения свободы за хищение 4 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщила депутат гордумы Наталья Крылова. Подсудимая трудоустраивала в школу "мертвые души", которыми выступали родственники и знакомые единоросски.

"В суде доказано, что Смирнова, заведомо зная, что работники не будут исполнять свои обязанности, но будут получать средства из бюджета, фиктивно трудоустроила их, издавала приказы на отпуск, выплачивала стимулирующие надбавки, утверждала табеля оплаты рабочего времени. Присвоила себе бюджетные средства и распоряжалась по своему усмотрению", - рассказала Крылова, присутствующая на судебном процессе.

Так, на должность уборщицы были трудоустроены мать и дочь – последняя работала у мужа мошенницы. За время их "работы" Смирнова получила 333 тыс. и 121 тыс. руб. соответственно. Из этого семейства на такую же должность была трудоустроена еще одна дочь – 254 тыс. руб.. Уборщицей и специалистом по кадрам была "нанята" и мать главного бухгалтера, за которую подсудимая получила 358 тыс. руб.. Уборщиками также "работали" сестра и муж сестры Смирновой (133 тыс. руб.) и мама подруги директора школы (317 тыс. руб.), которая также, возможно, будет привлечена за лжесвидетельство. Супруг заведующий столовой "на должности" плотника принес "единоросске" 899 тыс. руб.

Общая похищенная сумма по зарплате порядка 3 млн рублей. Начисления были разные и в разные периоды времени. Кроме того, Смирновой, вопреки интересам школы, были закуплены хозяйственные товары с целью хищения бюджетных средств.

Вчера в суде также выступала Лариса Кожевникова, которая является основным свидетелем по делу. Она была уволена с должности и.о. директора школы начальником управления образованием Светланой Валеевой, которая, в свою очередь, как и Смирнова, является членом команды главы Асбеста Натальи Тихановой, по словам Крыловой. Проверка должна состояться также в управлении образования (главой которого была Тиханова) и в администрации.

"Не может быть такого что директор воровала, а начальство не знало", - заявила депутат.

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Директора школы и единоросску из Асбеста приговорили к 4,5 годам за хищение 4 млн рублей

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Теги: директор школы, Асбест, едтинороска, Смирнова, хищение, суд



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