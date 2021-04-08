Новый удар по семье: очередной законопроект о "домашнем насилии" внесет Верховный суд

Верховный суд разработал и направил в Госдуму новый законопроект о "домашнем насилии". Согласно документу, дела о "семейном насилии" переходят из разряда​ частных​ обвинений​ в​ разряд частно-публичных. Это даст больше шансов "жертвам".

Жалобу подает потерпевший, а вот обвинение поддерживает уже прокурор. При этом дело уже нельзя будет прекратить по примирению сторон даже в случае отказа от жалобы. ​То есть законопроект становится еще более беспощадным.

Законопроект поддержали известные сторонники ювенальных технологий: председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, депутат госдумы Оксана Пушкина.

Напомним, недавно Святенко засветилась в проекте о легализации продажи "суррогатных" детей иностранцам, хотя она открестилась от него. Пушкина же в восторге от нового законопроекта. Она поддерживает введение дознания по делам о "семейном насилии".

По данным Верховного суда, в 2020 году по статье "Легкий вред здоровью" осудили 1616 человек. При этом в связи с примирением сторон прекращено 1519 уголовных дел. Почти такие же цифры по статье "Побои". Это все дела, а не только между членами семьи.

Законопроект о "семейном насилии" был внесен в конце 2019 года. Его главной особенность было то, что он вводил преследование людей за то, что не является ни уголовным, ни административным нарушением, то есть за жалобу на насилие, которое толковалось крайне размыто. При этом вину обвиняемого не нужно было доказывать и он поражался в правах немедленно без права на какую-либо защиту путем изоляции, даже если он является собственником жилища. Законопроект писали 35 организаций, из которых 24 иностранных агента. Просемейные общественные организации допущены не были. Как заявляют многие эксперты, законопроект направлен на вмешательство в семью, разрушение семей и установление параллельного "ювенального права". В РПЦ его назвали "наказанием за семейную жизнь".

В конце 2020 года Пушкина анонсировала новую попытку продавить закон о "семейном насилии".