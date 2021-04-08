АПЛ "Северодвинск" станет главной испытательной базой для "Циркона"

Многоцелевая атомная подводная лодка "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") станет главной испытательной базой для гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, подводные лодки проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" должны стать штатным носителем гиперзвуковой ракеты.

Ранее уже сообщалось, что "Северодвинск" в этом году первой из российских субмарин выполнит стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Серией стрельб с "Северодвинска" завершатся государственные испытания ракетного комплекса. После этого будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей.