Полиция просит наложить на "скопинского маньяка" больше ограничений

Полиция подала в суд ходатайство об ограничениях для Виктора Мохова, более известного как "скопинский маньяк". Мужчина недавно освободился из колонии, где сидел за изнасилования, насилие и удержание девушек в рабстве.

Сейчас в отношении Мохова, вернувшегося в родной поселок, действуют административные ограничения. Но правоохранительные органы считают, что он нарушает их.

Суд просят ограничить Мохову общение в интернете, а также посещение кафе и баров, передает ТАСС. Кроме того, есть иск на запрет на общение со СМИ – его подали после того, как "скопинский маньяк" дал интервью Ксении Собчак.

После освобождения из колонии Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, находиться вне дома ночью (за исключением работы), выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции. Два раза в месяц он должен являться в полицию для регистрации.

Ранее госохрану приставили к одной из жертв Мохова – в интервью Собчак он высказал желание "помочь ей" завести детей.