Пермский краевой суд оставил в силе снятие претензии к клипу "Гомофобии", в котором ранее усмотрели унижение секс-меньшинств

В Перми закончилось рассмотрение иска об "унижении человеческого достоинства" группой "Гомофобия" в клипе "Гражданский патруль", об этом сообщил Накануне.RU выступающий против пропаганды ЛГБТ активист Роман Юшков.

7 апреля состоялось заседание Пермского краевого суда, который оставил в силе решение первой инстанции.

Напомним, ранее стало известно, что экспертиза якобы показала, что в клипе содержатся, в частности, "признаки унижения человеческого достоинства по сексуальной ориентации и гендерной идентичности". 18 и 19 января были два заседания. Суд решил отказать истице в требовании обязать прокуратуру края признать клип экстремистским и ограничить его распространение.