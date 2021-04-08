08 Апреля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
песец (2014) | Фото: Уварова Екатерина

На Ямале впервые вакцинируют диких животных: лис и песцов

На Ямале этим летом и осенью впервые пройдет оральная вакцинация диких плотоядных животных - лис и песцов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Мера поможет снизить вероятность распространения бешенства на территории региона. В качестве площадки для проведения вакцинации выбран Приуральский район, на территории которого выявлены случаи заболеваний бешенством в 2021 году.

"Вакцина отечественная, включена в перечень федеральной биопродукции и поставляется в регионы бесплатно. Поступит из Центра ветеринарии Москвы. Вакцина представляет собой плотный брикет, который проглотить невозможно, можно только раскусить. Вирус-вакцина безвредна, ареактогенна не только для диких, но и для домашних животных. После раскусывания брикета вакцина попадает в организм и вызывает на 21 день иммунитет к бешенству, продолжительностью до 12 месяцев. Аналогичный опыт есть у наших соседей - в Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Красноярском крае", - прокомментировал руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

Приоритет в вакцинации будет отдан участкам охотничьих угодий вблизи населенных пунктов, свалок и пойменных комплексов акватории рек Обь и Полуй. Ориентировочная площадь составит 200 "квадратов". Для проведения мероприятий потребуется порядка 10 тысяч доз препарата против бешенства.

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На Ямале впервые вакцинируют диких животных: лис и песцов

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Теги: вакцинация, бешенство, лисы, песцы



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