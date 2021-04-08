08 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Австрия готова зарегистрировать "Спутник V" без разрешения ЕМА

Австрия может сама зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", если Европейское медицинское агентство (EMA) затянет регистрацию. Об этом заявил австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц в Instagram.
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По его словам, европейская бюрократия неповоротливая, в том числе и EMA. И Венгрия и Сербия уже используют "Спутник V" без отмашки ЕС.

"Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве", - подчеркнул Курц.

Также он добавил, что хотел бы и закупить у России "Спутник V".

Недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что неспособность руководства ЕС обеспечить страну вакциной от коронавируса вынуждает начать переговоры с Россией о покупке "Спутника V" без его регистрации ЕМА.

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Австрия готова зарегистрировать "Спутник V" без разрешения ЕМА

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Теги: вакцина, спутник V, Австрия



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