08 Апреля 2021
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Общество Центральный ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В России могут ввести новые льготы для малоимущих по оплате электроэнергии

Власти обсуждают введение дополнительных льгот по оплате электроэнергии для малоимущих семей, пишут "Известия".

На необходимость помочь социально незащищенным слоям населения указала рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ.

В числе мер отмечается повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения.

Предложение представят президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам развития электроэнергетики.

Ранее россиян, чей доход не превышает прожиточный минимум, предложили освободить от уплаты НДС на продукты питания. Предполагалось осуществлять автоматический возврат налога при оплате покупок банковской картой, при этом с установлением ежемесячного лимита.

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В России могут ввести новые льготы для малоимущих по оплате электроэнергии

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Теги: малоимущие, электроэнергия



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