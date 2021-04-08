На Южном Урале за сутки умерло десять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 119 человек подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 57 тыс. 631 человека.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 288 заболевших. За сутки выписаны 148 человек, всего в регионе выздоровели 51 тыс. 881 пациент.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них семь от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.