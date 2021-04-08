Twitter вел переговоры о покупке Clubhouse

Twitter на протяжении нескольких последних месяцев вел переговоры о покупке аудиосервиса Clubhouse. По данным Bloomberg, речь шла о сделке на $4 млрд. Однако сейчас обсуждение сделки прекращено, по какой причине – не сообщается.

Ни в одной, ни в другой компании информацию о переговорах не комментируют.

Clubhouse – стартап из Сан-Франциско, чье приложение только по приглашению позволяет людям обсуждать различные темы в аудиочатах, недавно сообщил о достижении аудитории в 10 млн активных пользователей в неделю.

Популярность приложения резко возросла, когда в чаты стали приходить такие знаменитости как Илон Маск и Марк Цукерберг, а также на фоне изоляции в пандемию. В какой-то момент Маск даже пригласил поговорить в чате российского президента, и в Кремле откликнулись с готовностью рассмотреть предложение, но бизнесмен не стал его развивать.