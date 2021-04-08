Ямальцы с антителами класса G смогут выходить на работу сразу по прибытии из-за рубежа

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, могут выходить на работу сразу после возвращения из отпуска или командировки. Для этого северянам достаточно иметь сертификат или документ, подтверждающий наличие антител класса G.

Соответствующие изменения в постановление № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" внес глава региона Дмитрий Артюхов. Согласно документу, жителям с такими антителами по прибытии в округ больше нет необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию, а также предоставлять справку об отсутствии заболевания.

Напомним, что в конце прошлого месяца генеральный директор "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников заявил о наличии коллективного иммунитета к коронавирусу на Ямале на уровне 80%.