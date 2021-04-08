Ослабление думы: мэр Екатеринбурга сосредоточит в руках больше власти

Депутаты екатеринбургской гордумы одобрили проект мэра Алексея Орлова об изменениях в структуре работы городской администрации. Как передает Накануне.RU, отныне мэр сможет без согласования с думой перераспределять полномочия между вице-мэрами.

Градоначальник объяснил изменения необходимостью реализации ряда программ.

"Проект "Умный Екатеринбург", повышение качества жизни и другие должны подкрепляться соответствующими управленческими решениями. Они, конечно, не могут висеть в воздухе. Поэтому должна быть корректировка структуры администрации", - отметил Орлов.

В целом, он сосредоточит в руках больше власти. У главы города будет восемь заместителей. Будут созданы два новых департамента: документационного обеспечения и общественных связей.

Отметим, что после выступления Орлова депутаты думы не задавали проблемных вопросов об "ущемлении" собственных полномочий.