08 Апреля 2021
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Политика Свердловская область В России
Дмитрий Ионин (2018) | Фото: Накануне.RU

Ургант высмеял концерт свердловского депутата во дворе. Тот заявил, что петь не бросит

Популярный телеведущий Иван Ургант пошутил над выступлением депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина, который дал импровизированный концерт во дворе. Сам парламентарий уже заявил, что петь он не бросит.
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На днях Ионин приехал в уральский город Реж по приглашению местных жителей, чтобы помочь им решить вопрос с благоустройством двора. В итоге депутат спел перед людьми, исполнив песню Юрия Шатунова. Кадры концерта мгновенно разлетелись по Сети.

Накануне в своем шоу "Вечерний Ургант" Иван рассказал об этом и предположил, что песня исполнена уже после того, как была закрыта тема благоустройства.

"Не будет же депутат Госдумы выступать в грязи!", - заметил шоумен, комментируя выступление парламентария на фоне многочисленных весенних луж.

"А то, что он в луже спел – так это люди просто плакали от счастья. Можно подумать, что он пел под фонограмму. Нет, друзья. Просто басиста и барабанщика не видно, потому что они в очень глубокой яме", - пошутил Ургант.

Сам Дмитрий Ионин уже прокомментировал ролик со своим участием.

"Двор оказался очень дружный, а вот управляющая компания явно недорабатывает. Оттого грязь и большая лужа. Собственно, я и приехал, чтобы помочь людям провести собрание и войти в программу благоустройства. А, заодно, и повеселил народ. Потому что депутат это не обязательно понурый дядька в строгом пиджаке. Тем более в выходной день", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь этот двор в Реже получил федеральную известность.

"Петь не брошу. Обязуюсь расширить свой репертуар. А то в прошлом году в Березовском эту же песню пел. Кстати, привет тем, кто говорит, что "депутат запел – скоро выборы". У меня это скорее перманентный процесс", - заключил Ионин.

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Ургант высмеял концерт свердловского депутата во дворе. Тот заявил, что петь не бросит

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Теги: Ургант, Ионин, концерт, двор, депутат



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