С началом очного обучения студентов УГГУ выселят из общежитий

Студентов Уральского государственного горного университета собираются выселять из общежитий после окончания дистанционного обучения. Об этом паблику "Интересный Екатеринбург" рассказал один из подписчиков, который обучается в вузе. По его словам выселение корпуса А и половины корпуса Б связаны с началом ремонтных работ.

В сообщении, которое пришло студентам, говорится о необходимости съехать до 20 апреля, при том, что очные занятия начинаются уже 12 апреля. Переселять в другие общежития собираются только иностранцев и сирот, остальные иногородние должны решать вопрос собственными силами.

"Обычным же студентам сказали: "снимайте квартиры, комнаты, делайте что хотите". Но не у всех есть возможность снять себе квартиру, не у всех также есть родственники, у которых можно остановиться. Многие приехали с другого конца страны. Теперь начинается очное обучение и около 600 иногородним студентам негде жить. Почему бы тогда не закончить год дистанционно? Или сделать ремонт в каникулы. Но руководство по этому поводу никаких комментариев не дает", – рассказывает студент.

В УГГУ Накануне.RU пообещали объяснить ситуацию чуть позже, отметив, что дела обстоят не так критично, как это выставляют студенты.