08 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Германия готова к закупке "Спутника V" без решения ЕС

Власти Баварии, которые в марте планировали начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявили о намерении закупить 2,5 млн уже готовых доз. Об этом сказал премьер-министр этой немецкой земли Маркус Зедер, сообщает Deutsche Welle.
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Как сообщалось, Европейское медицинское агентство проверит соответствие вакцины "Спутник V" международным стандартам. Проверка начнется уже на следующей неделе.

Как заявил министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек, земля уже подписала заявление о намерениях поставок "Спутника V". А его производство может начаться в этом году в городе Иллертиссен. Он похвалил вакцину как высокоэффективную.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. Одни хвалили за решительность, критикуя трусость федеральных властей, другие резко критиковали.

Западные издания также сообщают, что Германия готова к заключению двустороннего соглашения о покупке "Спутника V" без разрешения Еврокомиссии, которая заключать такой договор не хочет. Правда, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что для этого вакцину все равно должны одобрить в ЕС. А вот с этим могут случиться задержки, хотя ожидается, что это может произойти уже в мае. То есть Германия может обойти Еврокомиссию только в вопросе закупки.

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Германия готова к закупке "Спутника V" без решения ЕС

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Теги: вакцина, спутник V, Германия



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