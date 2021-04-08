Германия готова к закупке "Спутника V" без решения ЕС

Власти Баварии, которые в марте планировали начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявили о намерении закупить 2,5 млн уже готовых доз. Об этом сказал премьер-министр этой немецкой земли Маркус Зедер, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщалось, Европейское медицинское агентство проверит соответствие вакцины "Спутник V" международным стандартам. Проверка начнется уже на следующей неделе.

Как заявил министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек, земля уже подписала заявление о намерениях поставок "Спутника V". А его производство может начаться в этом году в городе Иллертиссен. Он похвалил вакцину как высокоэффективную.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. Одни хвалили за решительность, критикуя трусость федеральных властей, другие резко критиковали.

Западные издания также сообщают, что Германия готова к заключению двустороннего соглашения о покупке "Спутника V" без разрешения Еврокомиссии, которая заключать такой договор не хочет. Правда, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что для этого вакцину все равно должны одобрить в ЕС. А вот с этим могут случиться задержки, хотя ожидается, что это может произойти уже в мае. То есть Германия может обойти Еврокомиссию только в вопросе закупки.