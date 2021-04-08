08 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале с жителя потребовали 27 млн рублей за подключение к газу

Жителю Кыштыма выставили счет в 27 млн рублей за подключение к газу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Газовщики решили тянуть газопровод для бытового потребления газа в частном доме с расстояния в 16 км, хотя труба необходимого давления находится в 185 м от дома заявителя. В АО "Газпром газораспределение Челябинск" сообщили, что она не обладает достаточными мощностями.

По словам мужчины, соседняя улица полностью газифицирована, а на их люди продолжают топить дровами.

"Может быть, стоит увеличить мощность газораспределительной системы, а не тянуть трубы 16 километров за счет жителей? В прошлом году я узнал, что правительство поручило организовать подключение домов граждан к газораспределительным сетям бесплатно, если труба находится в радиусе 300 метров от дома. Так что договор на 27 миллионов, на мой взгляд, это нарушение моих прав", - отметил он.

Похожая ситуация в Кыштыме была в 2020 г. Тогда местному жители выставили счет за подключение к газопроводу почти в 17 млн руб. Тогда в ситуацию вмешались областные власти и вопрос урегулировали путем переуступки лимитов газа одним из предприятий Кыштыма.

"Рассчитываем, что государственные органы и глава региона найдут возможность разобраться с проблемой и все же обеспечить реализацию пилотного проекта, в который вошла Челябинская область, подключив жителей к газовым сетям бесплатно", - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Антон Неверов.

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На Южном Урале с жителя потребовали 27 млн рублей за подключение к газу

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Теги: газ, газопровод, подключение, ОНФ,



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