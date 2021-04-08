В Zoom готовы продавать аккаунты госсектору России напрямую

Госорганы России и компании с госучастием могут покупать аккаунты в Zoom напрямую, заявил представитель американской компании Zoom Video Communications.

По его словам, в настоящее время компания занимается выработкой нового подхода в РФ и странах СНГ, сообщает ТАСС. Пока же пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через сайт.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Zoom запретила своим дистрибьюторам предоставлять программу российским госучреждениям (в том числе на территории СНГ), опасаясь санкций со стороны администрации США за сотрудничество с Россией. В России от этого ограничения могут пострадать в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали сервис для дистанционного обучения.

В компании Zoom Video Communications (владеет одноименным видеосервисом) пока не могут прокомментировать ситуацию, там собираются провести проверку.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничение доступа к сервису видеоконференций Zoom для российских госучреждений не отразится на работе школ.

Запрет Zoom Video Communications на доступ к своему сервису мог произойти по причине того, что компания сыграла на опережение из-за нового российского закона о хранении данных и возможного дальнейшего ухудшения отношений между РФ и США, сообщил Regnum эксперт в сфере IT-индустрии Андрей Рябых.