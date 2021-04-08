Конкурсный управляющий Антипинского НПЗ не смог оспорить списание налоговой 405 млн

Конкурсному управляющему Антипинского НПЗ Константину Сичевому отказано в признании незаконным списания со счёта завода 405 млн руб. в пользу инспекции Федеральной налоговой службы по Тюмени №3, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация о том, что суд принял такое решение, опубликована в карточке предприятия на портале "Федресурс". Также определением Арбитражного суда Тюменской отказано в удовлетворении заявления "Промсвязьбанка", "БалтСетьСтроя", а также конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по списанию с расчётного счета АО "Антипинский НПЗ" в пользу "Транскапиталбанк" $10,8 млн. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда решение осталось в силе.

Кроме того, 5 апреля конкурсному управляющему поступили требования кредитора, компании "Бухен Индастриал Сервисез", о включении требований в 429 тыс. руб. в реестр требований кредиторов. Претензии возникли на основании договоров №2393-10-4/18/BU/IS-18/05Д от 27 февраля 2018 г., №BU/IS-18/21Д и №BU/IS-18/22Д от 11 мая 2018 г.

Напомним, ранее на "Федресурсе" был опубликован финальный отчёт арбитражного управляющего. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. На фоне проблем у АНПЗ преференций для предприятия уже добился глава "Сбербанка" Герман Греф. Позже стало известно, что власти Тюменской области не будут выделять деньги предприятию. Выяснилось также, что будет ликвидировано юрлицо "Антипинский НПЗ": согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано.

В 2019 г. Антипинский НПЗ переработал 4,9 млн т нефти. Предприятие произвело 2,8 млн т светлых нефтепродуктов, в том числе 1,6 млн т дизельного топлива. В 2020 г. завод планировал увеличить объём переработки нефти на 45% – до 7,1 млн т, а выпуск дизельного топлива на 58% – до 2,6 млн т.