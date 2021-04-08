08 Апреля 2021
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уралкалий (2010) | Фото: novoteka.ru

"Уралкалий" подтвердил соответствие стандарту IFA Protect & Sustain

Компания "Уралкалий", являющаяся одним из ведущих мировых производителей калия, успешно прошла промежуточную проверку на соответствие международному стандарту Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, IFA), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Уникальность стандарта Protect & Sustain заключается в том, что он объединяет в себе целый ряд аспектов, отраженных в системах менеджмента качества (стандарт ISO 9001), охраны труда (OHSAS 18001) и экологического менеджмента (ISO 14001), а также содержит положения технической спецификации RC14001, формулирующей требования к системам менеджмента организаций, работающих в химической отрасли.

"Промежуточная проверка соответствия деятельности "Уралкалия" требованиям стандарта Protect & Sustain в очередной раз подтверждает высокий уровень управления всеми этапами производства, транспортировки и продаж калийных удобрений, а также приверженность компании наилучшим практикам в вопросах обеспечения безопасности производства и экологичности продукции", - отметил гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук.

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"Уралкалий" подтвердил соответствие стандарту IFA Protect & Sustain

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Теги: Уралкалий, IFA Protect & Sustain, стандарт



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