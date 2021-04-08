В адвокатскую контору "Магнат" в Екатеринбурге наведалась ФСБ: обыски по делу о "обналичке"

В офисы ООО "Аудиторская фирма "Магнат" и ООО "Юридическая финансовая компания "Магнат" нагрянули сотрудники ФСБ с проверкой. Речь идет об уголовном деле ч. 1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), в которой также подозреваются и сотрудники фирмы.

"Обыски действительно проводятся и проводятся в нарушение закона – без судебного решения, несмотря на то, что в офисе находятся материалы, составляющие адвокатскую тайну. Адвокатов не пускают к рабочему месту, нарушают грубо закон. Судебного решения нет. Предполагаем, что это связано с нашей профессиональной деятельностью", - рассказала Накануне.RU адвокат конторы Мария Кирилова.

Юристы фирмы подозреваются в преступной схеме, позволяющей директорам различных предприятий уклоняться от уплаты налогов. Якобы "обнальщики", которые также расположились в здании с офисом адвокатской конторы, переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, после чего обналичивали и возвращали их руководству за минусом комиссии в 13-18%.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, с 2017 по 2019 гг. фигуранты дела, не имея лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц. В это время адвокаты финансовой компании "Магнат" представляли интересы данных номинальных директоров компаний.