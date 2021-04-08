08 Апреля 2021
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Коллаж &quot;Места для депутатов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это чудовищно!": депутаты МГД ушли с рассмотрения законопроекта о повышении выплат ветеранам

Большинство депутатов Мосгордумы на заседании в среду саботировали законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Авторы документа, среди которых были оппозиционные депутаты Енгалычева, Тимонов, Савостьянов и Ступин, предлагали увеличить выплаты так, чтобы они не были в разы меньше того, что получают в Германии ветераны вермахта.

Когда депутат Михаил Тимонов представлял законопроект, в зале было около половины депутатов, а голосовали и вовсе 19 из 43 по списку (16 оппозиционных депутатов поддержали законопроект).

"Не удивлюсь, если для прохождения проекта опять не хватит голосов в виду отсутствия парламентского большинства  на рабочем месте, - написал Тимонов в Telegram, опубликовав также кадры с полупустым залом заседаний. - Это все, что вам надо знать о патриотизме парламентского большинства и его благодарности ветеранам Великой Отечественной. Но потом "единороссы" будут рассказывать  о любви к ветеранам и гордиться Победой проигнорированных ими ветеранов так, будто сами Рейстаг брали!".

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"Это чудовищно!": депутаты МГД ушли с рассмотрения законопроекта о повышении выплат ветеранам

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Теги: мосгордума, депутаты, михаил тимонов, пенсии ветеранов, законопроект, саботаж



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