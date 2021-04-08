"Это чудовищно!": депутаты МГД ушли с рассмотрения законопроекта о повышении выплат ветеранам

Большинство депутатов Мосгордумы на заседании в среду саботировали законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Авторы документа, среди которых были оппозиционные депутаты Енгалычева, Тимонов, Савостьянов и Ступин, предлагали увеличить выплаты так, чтобы они не были в разы меньше того, что получают в Германии ветераны вермахта.

Когда депутат Михаил Тимонов представлял законопроект, в зале было около половины депутатов, а голосовали и вовсе 19 из 43 по списку (16 оппозиционных депутатов поддержали законопроект).

"Не удивлюсь, если для прохождения проекта опять не хватит голосов в виду отсутствия парламентского большинства на рабочем месте, - написал Тимонов в Telegram, опубликовав также кадры с полупустым залом заседаний. - Это все, что вам надо знать о патриотизме парламентского большинства и его благодарности ветеранам Великой Отечественной. Но потом "единороссы" будут рассказывать о любви к ветеранам и гордиться Победой проигнорированных ими ветеранов так, будто сами Рейстаг брали!".