Больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

Больше трети (36%) россиян назвали действующие налоги чрезмерными, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

52% респондентов назвали налоговое бремя достаточным. И только 1% опрошенных считают его недостаточным.

Большинству несогласных с размерами налогов от 25 до 34 лет.

42% респондентов заявили, что платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом только 30% сообщили, что сегодня зарабатывают больше, передает Regnum.

В мае прошлого года сообщалось, что в кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов - с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. По мнению экспертов, изменение связано с тем, что у людей падают доходы и усиливаются тревожные настроения относительно будущего, пишет РБК.

Исследование также показало, что среди россиян выросло непонимание того, на что тратятся их налоги - с 38% в декабре 2019 года до 57% в мае 2020 года.