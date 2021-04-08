08 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП, М-5, фуры, (2021) | Фото: vk.com/ugibdd_174

На трассе М-5 в Челябинской области загорелись две фуры после ДТП

На трассе М-5 в Челябинской области после лобового столкновения загорелись фуры. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД области, авария произошла сегодня утром на 1589 км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района.

По предварительным данным, водитель Скании с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкнулся с автомобилем Скания с автоцистерной.

ДТП, М-5, фуры,(2021)|Фото: vk.com/ugibdd_174

После столкновения автомобили загорелись.

В результате ДТП погиб предполагаемый виновник аварии, он находился в горящем автомобиле. Водитель Скании с автоцистерной не пострадал.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ДТП, М-5, фуры,(2021)|Фото: vk.com/ugibdd_174

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На трассе М-5 в Челябинской области загорелись две фуры после ДТП

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Теги: М-5, трасса, ДТП, фура,



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