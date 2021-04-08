"Обещанное следует исполнить": заслуженный врач Семен Спектор о возвращении Краснознаменной группы

Почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, заслуженный врач и почетный начальник госпиталя для ветеранов войн Семен Спектор выступил с новым обращением к главе города Алексею Орлову. Речь идет о возвращении Краснознаменной группы на ее историческое место.

Недавно мэрия разместила на сайте госзакупок документы по поиску подрядчика, который займется ремонтом плотины, точнее, той ее части, на которой стоял легендарный памятник. Работы предусматривали несколько этапов, одним из которых должно было стать восстановление Краснознаменной группы уже к лету.

Но затем в городской администрации объявили, что конкурс признан несостоявшимся, так как на него не было ни одной заявки. Это сразу вызвало вопросы у ветеранов, которые выразили недоумение тем, что восстановление монумента задерживается. Ранее Семен Спектор уже требовал от Алексея Орлова вернуть памятник на место.

Новое обращение легендарного врача опубликовано сегодня в группе "В защиту истории". Как отметил Спектор, отмена конкурса "вызывает беспокойство, если не сказать хуже".

"Когда Краснознаменную группу сносили, проблем с поиском подрядчика не было. Но когда пришло время возвращать памятник, внезапно возникают сложности. Во-вторых, на все работы уже разработана проектно-сметная документация, на что были потрачены бюджетные средства. Было бы странно после этого сворачивать все работы или спешно искать другое место. В-третьих, чиновникам следует помнить, что ветеранам обещали восстановить памятник в первозданном виде на историческом месте. Обещанное следует исполнить", - напомнил Семен Исаакович.

Он попросил Алексея Орлова взять вопрос на личный контроль и разработать план действий по разрешению возникшей проблемы.

"У каждой проблемы есть причина. Нужно выяснить, почему подрядчики не смогли взяться за данные работы, и сделать так, что у них была готовность выполнить муниципальное задание. Надеюсь, что отмена конкурса всего лишь временная трудность на пути восстановления исторической справедливости. Все трудности нужно преодолевать – умно, бодро и с достоинством. Чего и желаю", - заключил Семен Спектор.

Как сообщало Накануне.RU, на днях власти запретили пикет за возвращение Краснознаменной группы "из-за угрозы распространения коронавируса".