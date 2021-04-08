В свердловские больницы поступила первая крупная партия иммуноглобулина против клещевого энцефалита

08 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2005) | Фото: zooex.baikal.ru

В свердловские больницы поступила первая крупная партия иммуноглобулина против клещевого энцефалита

В больницы Свердловской области поступили первые 60 тыс. доз иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, препарат производится на местной станции переливания крови, и до конца текущего года областные медучреждения получат около полумиллиона доз препарата.

"Областная станция переливания крови полностью покрывает потребности медицинских организаций Свердловской области. Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут выполнены в полном объёме", – заявил главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

Препарат представляет собой фракцию белка, выделенную из плазмы доноров с иммунитетом, и содержит в себе антитела к вирусу клещевого энцефалита. Препарат способен нейтрализовать воздействие вируса, который может стать причиной поражения нервной системы, инвалидности и смерти. Человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводится непривитым лицам в течение 96 часов после присасывания клещей.

Напомним, что 29 марта, в Свердловской области был зарегистрирован первый случай клещевого покуса в сезоне 2021 г. Клещ укусил жительницу Екатеринбурга на территории города.

Ранее мы также писали о том, сколько будет стоить прививка и как ее совмещать с вакциной от коронавируса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В свердловские больницы поступила первая крупная партия иммуноглобулина против клещевого энцефалита

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: клещ, энцефалит, прививка, вакцина, иммуноглобулин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети