В свердловские больницы поступила первая крупная партия иммуноглобулина против клещевого энцефалита

В больницы Свердловской области поступили первые 60 тыс. доз иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, препарат производится на местной станции переливания крови, и до конца текущего года областные медучреждения получат около полумиллиона доз препарата.

"Областная станция переливания крови полностью покрывает потребности медицинских организаций Свердловской области. Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут выполнены в полном объёме", – заявил главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

Препарат представляет собой фракцию белка, выделенную из плазмы доноров с иммунитетом, и содержит в себе антитела к вирусу клещевого энцефалита. Препарат способен нейтрализовать воздействие вируса, который может стать причиной поражения нервной системы, инвалидности и смерти. Человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводится непривитым лицам в течение 96 часов после присасывания клещей.

Напомним, что 29 марта, в Свердловской области был зарегистрирован первый случай клещевого покуса в сезоне 2021 г. Клещ укусил жительницу Екатеринбурга на территории города.

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