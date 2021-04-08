СМИ: США рассматривают возможность высылки российских дипломатов

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций, об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом примет такие меры в ответ на якобы вмешательство в выборы президента США и кибератаки на сети госструктур.

Отмечается, что Вашингтон также рассматривает возможность проведения закрытой консультации с российскими властями, пишет Regnum.

Напомним, после высказывания президента США Джозефа Байдена о российском президенте Владимире Путине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, с ним пройдут консультации, цель которых - выяснить, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

В МИД России заявили, что сроки возвращения посла РФ Анатолия Антонова в США зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона.