УВЗ и Роспрофпром подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Генеральный директор АО "Концерн" Уралвагонзавод" Александр Потапов и председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев на встрече в Москве подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Обязательства сторон, зафиксированные в документе, предусматривают совместную разработку целевых программ по улучшению условий труда, изучение и обобщение опыта работы в области охраны труда, а также мониторинг оплаты труда на предприятиях концерна "Уралвагонзавод" и обмен информацией в данной сфере.

В целях развития социального партнерства УВЗ и Роспрофпром выразили намерение участвовать в разработке нового отраслевого соглашения, которое будет заключено сроком на три года.